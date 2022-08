Rumänien hat riesige Gasvorkommen im Schwarzen Meer. Seit Jahren sind sie bekannt, doch erst jetzt werden sie allmählich gehoben.

Jahrelang hatte die rumänische Politik die Gesetzgebung vor sich hergeschoben und damit auch Investoren verprellt.

Die Offshore-Anlagen sind im Schwarzen Meer. In der Nähe tobt der Ukraine-Krieg. Wird der die rumänische Erdgasförderung beeinflussen?

Seit einigen Wochen profitiert Rumänien erstmals von seinen eigenen Erdgasvorkommen, das es aus den Tiefen des Schwarzen Meeres holen lässt. Bei der Feier zu den ersten Lieferungen Ende Juni sagte Rumäniens Energieminister Virgil Popescu, er bewundere die Geduld und Ausdauer des Unternehmens, das über acht Jahre auf die entsprechende Gesetzgebung gewartet habe. Erst im Mai war die entsprechende Regelung auf den Weg gebracht worden.

Erste Gasförderung im Juni gestartet

Bei der Einweihung des Gasprojektes von Black Sea Oil & Gas im Juni. Mit dabei Energieminister Virgil Popescu (r.). Bildrechte: IMAGO/Xinhua Die aktuelle Fördermenge der Firma Black Sea Oil & Gas deckt derzeit gut fünf Prozent des jährlichen rumänischen Gasbedarfs ab – einen Bruchteil also nur, doch immerhin ein Anfang. Denn Rumänien hat in seinem Wirtschaftsraum vom Schwarzen Meer riesige Gasvorkommen liegen, die nur erschlossen werden müssten. Die internationale Finanzberatungsgesellschaft Deloitee geht von einem Vorkommen von bis zu 170 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus. Das ist immerhin so viel, wie Russland in einem Jahr in die EU liefert. Rumänien könnte damit über mehr als ein Jahrzehnt lang seinen eigenen Erdgasbedarf decken.

Gewaltiges Rohstoffpotenzial bislang ungenutzt

Die Bukarester Energieexpertin Eugenia Gusilov Bildrechte: Valentin Matei Doch schiebt das Land seit Jahren den Traum von der Energieunabhängigkeit auf. "Wir haben wertvolle Zeit verloren und nun trifft uns die Energiekrise ausgerechnet inmitten ungetätigter Investionen", sagt Eugenia Gusilov vom rumänischen Think Tank "Romania Energy Center" auf Anfrage der MDR-Osteuroparedaktion. "Wir hätten schon in diesem Jahr vollständig unabhängig von Gasimporten sein können. Der rumänische Staat hatte alle nötigen Karten dazu in der Hand".

Exxon steigt aus geplanter Investition aus

Exxon Mobil verabschiedete sich 2020 aus dem Neptun-Deep-Projekt und verkaufte seine Anteile. Bildrechte: IMAGO / Alexander Pohl Jedoch mangelt es den rumänischen Entscheidungsträgern seit Jahren an Gespür für die Dringlichkeit von Investitionen, gerade in Offshore-Anlagen im Schwarzen Meer. Um den Rohstoff vom Meeresgrund zu fördern, braucht es ausländische Investoren, weil rumänischen Erdgasfirmen, die bislang vor allem den Rohstoff an Land gefördert haben, hier das entsprechende Know-How fehlt.



Die Politik legt dagegen die Förderbedingungen für die neuen Investitionen fest. Jahrelang rang das rumänische Parlament darum, wie hoch sie die ausländischen Investoren im Schwarzen Meer besteuern solle. 2018 wurden sie in einem Offshore-Gesetz zu einer Sondergewinnsteuer verpflichtet, auch sollte die Hälfte des gewonnenen Gases im Land verbleiben und nicht an die Nachbarn exportiert werden. Der internationale agierende US-Energiekonzern ExxonMobile zog sich daraufhin genervt aus dem größten Erdgasprojekt im Schwarzen Meer zurück: vom Gasfeld Neptun Deep.

Rumänien mildert Offshore-Gesetz ab

Der einstige Ceausescu-Palast, in dem das rumänische Parlament tagt und seine Entscheidungen fällt. Bildrechte: Annett Müller/MDR Exxons Hälfte am Gasfeld kaufte der staatliche rumänische Energiekonzern Romgaz, der jedoch über keinerlei Erfahrung verfügt, Erdgas vom tiefen Meeresgrund zu fördern. Die andere Hälfte gehört dem österreichischen Energiekonzern OMV, der zugleich Betreiber und Lizenznehmer des gesamten 7.500 Quadratkilometer großen Blockes ist. Ob OMV tatsächlich die Erschließung angehen wird, will der Konzern erst im kommenden Jahr festlegen.



Im Mai hatte das rumänische Parlament sein umstrittenes Offshore-Gesetz noch einmal leicht abgeändert und die Steuern gesenkt, um den Konzern als Investor wieder mit ins Boot zu holen. Ein Vorkaufsrecht für den rumänischen Staat soll es jetzt nur noch im Fall einer Energiekrise geben. Von OMV hieß es vor Tagen, man begrüße das Gesetz, es bestehe aber immer noch ein gewisser Klärungsbedarf, was den freien Markt angehe.

Erdgasvorkommen nahe am Kriegsgeschehen

Die rumänischen Erdgas- und Erdölreserven im Schwarzen Meer befinden sich nahe der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch sollten die Energiekonzerne ausgerechnet jetzt im Schwarzen Meer eine milliardenschwere Investition tätigen, wo der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine tobt? Immer wieder durchqueren russische Kriegsschiffe die Gewässer des rumänischen Wirtschaftsraums im Schwarzen Meer – verboten ist das nicht, doch bringt es den Krieg in greifbare Nähe. "Natürlich ist das Risiko im Schwarzen Meer gerade deutlich höher für Investoren, als in der Nordsee", sagt Johannes Peters, Leiter der Abteilung Maritime Strategien und Sicherheit im Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel im MDR-Interview.

Schlangeninsel monatelang umkämpft

Satellitenbild von der Schlangeninsel. Bis 2009 hatten sich Rumänien und die Ukraine einen jahrelangen Rechtsstreit um die Insel geliefert. Bildrechte: dpa Über Monate hatte es zwischen der Ukraine und Russland beispielsweise erbitterte Kämpfe um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer gegeben, die nur gut 45 Kilometer entfernt von der rumänischen Küste liegt.



Auch wenn die Ukraine ihre Insel zurückerobern konnte, sind neue russische Angriffe im Schwarzen Meer nicht ausgeschlossen, meint Sicherheitsexperte Johannes Peters: "Russland hat die Fähigkeit, über große Distanzen Präzisionsschläge durchzuführen." Wer in einer solch sicherheitspolitisch volatilen Umgebung Rohstoffexploration betreiben wolle, müsse sogenannte Kollateralschäden mit einpreisen.