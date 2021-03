Wer in Estland eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat, soll künftig ein digitales Impfzertifikat bekommen. Dieses kann man sich dann als App auf das Smartphone herunterladen. Damit sollen Beschränkungen im Alltag wegfallen und Besuche in Fitnessstudios, Kinos oder Theatern wieder möglich werden. Vor dem Betreten eines Restaurants wird dann der Impfstatus und der Personalausweis geprüft. Die App gibt lediglich Auskunft über den Impfstatus und soll so der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen.

Entwickelt hat das Projekt das estnische Unternehmen Guardtime in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bereits seit Januar wird der digitale Impfausweis in einem Pilotprojekt getestet. Bis Ende des Monats soll es eingeführt werden, kündigte ein Unternehmenssprecher an. "Die Entwicklungen in Estland sind jetzt sehr weit fortgeschritten", sagt der in Tallinn lebende Politikwissenschaftler Florian Hartleb. Außerdem sei der digitale Impfpass entscheidend, um künftig wieder Reisefreiheit zu ermöglichen.

Schnellere Impfung durch Impfpass

Denn Estland ist schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Am 24. Februar wurde Estland vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 758, fast zehnmal so hoch wie in Deutschland. In Estland breitet sich vor allem die südafrikanische Mutation des SARS-CoV-2-Erregers schnell aus.

Erst 3,3 Prozent der gut 1,3 Millionen Esten haben bereits beide Impfungen erhalten, in Deutschland sind es 3,6 Prozent der Bevölkerung. Bislang kämpft auch Estland mit Schwierigkeiten beim Impfprozess: etwa durch eine unübersichtliche Impfstoffverteilung, Terminvergabe und Datenübermittlung.

Nun erhoffen sich die Regierung in Tallinn und die WHO, den Impfprozess zu beschleunigen, nicht nur in Estland. Denn zusammen mit dem Zertifikat hat das Unternehmen Guardtime ein Programm namens VaccineGuard entwickelt, das den einfachen Austausch von Gesundheitsdaten zwischen den Systemen von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und Impfstoffherstellern ermöglicht - auch zwischen verschiedenen Ländern.

Die Software unterstützt beim Impfprozess, gibt Auskunft über Impfstoffengpässe und regelt die Terminvergabe der Patienten. VaccineGuard soll global einsetzbar sein. Außerdem wurden Rahmenbedingungen für die künftige rein digitale Verschreibung und Ausgabe von Medikamenten entwickelt. Neben Estland testen Ungarn und Island das System in den kommenden sechs Monaten.

Vorreiter Estland und Israel

Estland wäre nicht das erste Land mit einem digitalen Impfpass. Israel hat am 21. Februar einen digitalen Impfpass eingeführt, den Grünen Impfpass. Geimpfte und Genesene genießen im Land bereits Sonderrechte. Sie rufen beim Betreten eines Fitnessstudios oder Restaurants das Impfzertifikat auf ihrem Smartphone auf und müssen es zusammen mit ihrem Personalausweis vorlegen. Israel will damit Anreize zum Impfen schaffen. Bereits 48,6 Prozent der Bevölkerung sind dort geimpft.