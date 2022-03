Die Ukraine sollte in der Europäischen Union eine Perspektive haben, sagt die Thüringer CDU-Europaparlamentarierin Marion Walsmann. Ein Beitritt im Eilverfahren allerdings ist nicht möglich: "In den europäischen Verträgen ist keine Beschleunigung des langjährigen Prozesses für den Beitritt neuer Mitgliedstaaten vorgesehen. Es steht dennoch außer Frage, dass verstärkt auf die Integration der Ukraine hingearbeitet werden sollte, aber dies muss im Einklang mit den Verträgen geschehen und mit Blick auf die Fortschritte in der Ukraine."