Grenzübertritte Brüssel besorgt über illegale Migration von Belarus in die EU

04. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Laut Berichten der EU-Grenzschutzagentur Frontex bringt Belarus Tausende Migranten an östliche Außengrenzen, um sie in die EU zu schleusen. Die neue EU-Kommission ist besorgt und kündigt einen raschen Ausbau der Grenzinfrastruktur an – zum Beispiel bei der Überwachungstechnik. Dafür gibt es auch Kritik.