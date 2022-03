Neben Heinz und Martina Nitzsche steht Olga in dem Einfamilienhaus in einem Dorf in der Nähe von Krakow am See an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die beiden gebürtigen Sachsen sind bereits vor Jahrzehnten nach Mecklenburg gezogen und haben in Sehrran eine der ersten unabhängigen Suchthilfe-Einrichtungen der DDR aufgebaut. Die Ukrainerin Olga stammt aus Mariupol und hat zuletzt in der Nähe von Kiew gelebt. Für die Großstädterin wird das Leben auf dem Lande eine große Veränderung sein. Doch Hauptsache ist nun, ihre Kinder und sie kommen zur Ruhe, finden Sicherheit und Frieden. "Ich werde mich gewöhnen, an das neue Leben."