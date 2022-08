Antideutsche Töne von polnischer Regierung

Die Substanzen seien in Fischen nicht entdeckt worden, so Moskwa in einem weiteren Tweet: "Ein ungerechtfertigter Angriff auf die Landwirtschaft. Erst die Industrie, jetzt die Landwirtschaft? Was kommt als Nächstes?"

Polens Umweltministerin Anna Moskwa Bildrechte: IMAGO / newspix Polens nationalkonservative PiS-Regierung steht unter Druck, weil polnische Behörden nur zögerlich auf erste Hinweise zu dem Fischsterben reagierten. Auch in Deutschland wurde bemängelt, dass polnische Behörden Informationsketten nicht eingehalten hätten. Vertreter der PiS reagierten darauf wiederholt mit antideutschen Tönen.

WWF: 20.000 tote Störe in der Oder

Die Umweltschutzorganisation WWF teilt unterdessen mit, auch 20.000 junge Störe seien in der Oder verendet. Das Wiederansiedlungsprogramm für den Baltischen Stör habe damit "einen schmerzhaften Rückschlag" erlitten, teilte der WWF anlässlich des "Tags des Fisches" mit, der am Montag begangen wird. Die Bedrohungslage für diese weltweit am stärksten bedrohte Fischgruppe spitzt sich laut WWF zu.

"Die toten Jungstöre sind nur ein kleiner Teil des Umweltdramas", erklärte WWF-Büroleiter Finn Viehberg. Sie versinnbildlichten aber, "wie menschliche Achtlosigkeit zum Verlust von Natur und Artenvielfalt führt". Wiederansiedlungsprojekte laufen in Deutschland für den Europäischen Stör in der Elbe und den Baltischen Stör in der Oder.

Fischsterben in der Oder könnte mehrere Ursachen haben