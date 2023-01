Firmenpleiten in Frankreich, Streiks in Großbritannien und Sparsamkeit bei Strom und Wasser für die Körperhygiene in Deutschland: Wer sich in den russischen Staatsmedien über die aktuelle Situation in Europa informiert, dem wird ein apokalyptisches Bild präsentiert. Europäer, die wegen der astronomischen Energiepreise um ihre Existenzen fürchten, sind seit Monaten ein beliebtes Motiv im russischen Fernsehen.

Propaganda: Europa friert ohne russisches Gas

Diese Art von Propaganda war fester Bestandteil von Putins Erdgas-Poker gegen Europa. Während Gazprom höhere Gaslieferungen nur im Tausch gegen ein Ende der Sanktionen in Aussicht stellte, sollten die Menschen in Russland glauben, dass die Energie-Krise die als verweichlicht dargestellten Europäer um ihren Wohlstand bringt. Und das ganz ungeachtet dessen, dass Europa bisher einen der mildesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen durchlebt.

Russland will mehr Gas nach China exportieren. Dabei soll auch das neugebaute Gaskondensatfeld Kowykta helfen (im Bild). Allerdings kann China die russischen Verluste auf den Märkten Westeuropas vorerst nicht ausgleichen, weil die Transportkapazitäten zu klein sind. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Erst vor wenigen Tagen frohlockte der staatliche Sender Perwyj Kanal in den Abendnachrichten, dass die europäischen Steuerzahler in einer prekären Lage seien, während ihre Regierungen weiter Waffen in die Ukraine liefern. In Deutschland seien etwa Kerzen wegen der Angst vor Black-Outs ausverkauft, während die Lebensmittelpreise in England so hoch seien, dass manche Menschen auf Hundefutter umsteigen müssten, um sich zu ernähren.

Fakten: Putin pokert bei Gas zu hoch

Doch in den letzten Wochen zeigte sich, dass Putin im Gas-Streit mit Europa zu hoch gepokert hat. Das milde Wetter in Europa sorgt dafür, dass kaum Gas aus den Speichern entnommen wird, während die Gaspreise an den Börsen statt wie im Winter üblich nach oben zu gehen eher sinken. Und so musste Gazprom kürzlich eine recht düstere Jahresbilanz ziehen.