Der Grund für die politische Kehrtwende von Georgischer Traum ist nicht ganz klar. Sicher ist aber, dass Russlands Überfall auf die Ukraine dabei eine Rolle gespielt hat. "Dieses Abdrehen von Georgien vom demokratischen, pro-europäischen Weg hat kurz nach dem Anfang des Krieges in der Ukraine angefangen", sagt Bakradze. "Da wurde auf einmal begonnen gegen den Westen zu hetzen, was noch vor zwei, drei Jahren in Georgien unvorstellbar war."

Bildrechte: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit

Auch Katrin Bannach hat nicht nur, aber besonders vor den Wahlen beobachtet, dass Georgischer Traum versucht, Angst zu schüren: "Die Propaganda der Regierung setzt auf Angstmache, dass es zu einem Krieg gegen Russland kommen könnte, angeblich, weil ja die sogenannte westliche Welt Georgien in den Krieg treiben möchte." Die Menschen in Georgien, das ja bereits jetzt zum Teil von russischen Truppen besetzt ist, würden sich vor Instabilität fürchten und dann den Georgischen Traum wählen. Tatsächlich wird diese Lüge von einer "globalen Kriegspartei", der auch die "Anführer der radikalen Georgischen Opposition" angehören, auch von Ministerpräsident Irakli Kobachidse verbreitet – unter anderem auf X. Dort behauptet Kobachidse die Verantwortlichen für den Angriffskrieg auf die Ukraine wären u.a. in Brüssel zu finden – und nicht im Kreml.

Sowohl Bakradze als auch Bannach vermuten, dass der starke Mann hinter dem Georgischen Traum, Bidsina Iwanischwili, über alte Verbindungen aus Russland beeinflusst werde – ein Vorwurf, der den Oligarchen begleitet, seit er die politische Bühne betrat. Beide betonen aber auch, dass sie dafür keine Beweise haben.

Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Die Regierung hingegen bestreitet, eine pro-russische Agenda zu verfolgen. So sagte Georgiens Außenministerin Maka Botchorishvili am 14. April mit Blick auf Vorschläge aus Moskau, wieder diplomatische Beziehungen mit Tiflis aufzunehmen: "Unter der Bedingung einer Besatzung ist es uns unmöglich, über die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen oder die Normalisierung der Beziehungen zu sprechen." Anders lautende Vorwürfe seien Versuche der Opposition ein politisches Narrativ zu setzen, so Botchorishvili laut der regierungsfreundlichen georgischen Nachrichtenseite IMEDI News.

Trotz der scharfen Töne in der Politik und der zunehmenden Repressionen gegen die Opposition sei die Bevölkerung selbst nicht polarisiert, meint Katrin Bannach von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Noch sei es nur die politische Klasse, die sich unversöhnlich gegenüberstehe, nicht die normalen Menschen. Sie sieht aber Versuche seitens der Regierung, die Bevölkerung aktiv zu spalten: "Hier ist es vor allem die Politik des Georgischen Traums, der Regierung, die hier so massiv einen Keil zwischen Andersdenkende und sich selber treibt und damit natürlich auch die Wähler des Georgischen Traums und die Wähler der Opposition zunehmend polarisiert." Oppositionspolitiker Bakradze ist da – gerade mit Blick auf die Proteste – hoffnungsvoller: "Die Gesellschaft ist viel solidarischer geworden und auch die Selbstorganisation ist gut." Und so werden auch heute wieder Menschen in Tiflis auf die Straße gehen, um für ihre Demokratie zu kämpfen.