Bildrechte: IMAGO / Le Pictorium

Interview Georgien: Angst vor der "autoritären Wende"

25. Oktober 2024, 05:00 Uhr

In Georgien findet am Samstag eine Richtungswahl statt: Bleibt das Land demokratisch und strebt weiter in die EU? Oder setzen sich autokratische, pro-russische Kräfte durch? Der Kulturwissenschaftler Zaal Andronikashvili ordnet ein und spinnt drei Szenarien, was nach der Wahl passieren könnte.