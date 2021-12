Ungewöhnliche Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine haben in den vergangenen Wochen Befürchtungen über einen bevorstehenden russischen Angriff auf das Land ausgelöst. Es gibt Satellitenaufnahmen und Videos in sozialen Netzwerken, die zeigen, wie Panzer, Transporter, Haubitzen und Soldaten in Militärlagern unweit der Grenze zur Ukraine zusammengezogen wurden.



Schon im Frühjahr 2021 werden bei einem Manöver Einheiten und schweres Gerät in das Militärlager Pogonowo bei Woronesch verlagert. Die Truppen werden später abgezogen und durch neue ersetzt. In darauffolgenden Monaten tauchten Satellitenbilder auf, die weitere russische Militärlager unter anderem bei Jelna und Persianowka zeigen.