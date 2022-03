"Es ist unmenschlich. Wie kann so etwas in unserem Jahrhundert sein. Es ist unglaublich", sagt Alexej Heistver über den Überfall auf die Ukraine. Er stammt aus Litauen, hat den Holocaust überlebt und in der Sowjetunion als Historiker gearbeitet. Der 80-Jährige sagt, dass die Begründung für den Einmarsch eine riesige Lüge sei.

"Es ist das Ziel der Militäroperation, die Menschen zu schützen, auf denen das Kiewer Regime acht Jahre herumgetrampelt ist und Genozid verübt hat", hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt. "Deshalb wollen wir die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren." Diesen Aussagen widersprechen Holocaustüberlebende aus der ehemaligen Sowjetunion in einer Erklärung. Es sei eine Lüge, dass die Ukraine von Nazis beherrscht werde. Eine Erfindung Putins und seiner "Taschenhistoriker, Politologen und Propagandisten".

Als Kind hat er die echten Nazis überlebt

"Was ist das für eine nazistische Regierung, wenn an der Spitze ein Jude steht", fragt Heistver. "Normale Menschen sehen hier keine Logik." Er hat als Kind selbst erleben müssen, welches Unheil echte Nazis verbreiten. Als jüdischer Junge wurde er 1941 im Ghetto im litauischen Kaunas geboren. Als er zwei Jahre alt war, schnitt ihm ein SS-Arzt das Gaumenzäpfchen heraus. Wie durch ein Wunder überlebte er den Holocaust.

Nach dem Krieg wurde Heistver adoptiert und sprach erst als Neunjähriger seine ersten Worte. Später studierte er und arbeitete in der Sowjetunion als Historiker. Als nach dem Zusammenbruch der UdSSR die Feindlichkeit gegen Juden zunahm, ging er nach Deutschland. Heute lebt er mit seiner Frau in Wismar. Er ist Vorsitzender der Organisation "Phönix aus der Asche", in der Holocaustüberlebende aus der ehemaligen Sowjetunion organisiert sind.