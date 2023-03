Besonders hart trifft die Inflation in Ungarn Menschen mit niedrigeren Einkommen, die sich schon vor dem Inflationsschock oft keine ausreichende Menge und Qualität an Lebensmitteln leisten konnten. Viele von ihnen leben in benachteiligten Kleinsiedlungen und abgelegenen Dörfern – sie sind nicht mobil genug, um regelmäßig größere Supermärkte aufzusuchen und müssen mit den kleinen Läden vor Ort Vorlieb nehmen. Doch dort seien die Lebensmittel aufgrund der fehlenden Konkurrenz teurer und die Auswahl geringer, berichtet Norbert Tóth, Begründer und Leiter der Stiftung "Age of Hope". Die Organisation hilft ungarnweit Menschen, die in Armut leben, vor allem Kindern, aber auch alleinstehenden und älteren Menschen in Not – durch gemeinsames Kochen und mit Spenden. "Sie verhungern", antwortet Tóth kurz und bündig auf die Frage, wie die ärmsten Ungarn bei dem derzeitigen Preisanstieg über die Runden kommen.