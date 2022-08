Früher, vor dem Krieg, habe er Angst vor den Russen gehabt, sagt Zilinskis, auch vor einem Einmarsch der russischen Armee in Litauen. Die Menschen hätten viele Jahre gesagt, die Russen könnten Litauen in 30 Minuten überrennen, Kämpfen mache keinen Sinn. So denke jetzt niemand mehr. In der Ukraine habe sich gezeigt, dass die Russen kaum noch in der Lage seien, militärisch erfolgreich zu sein. Und wenn die Russen tatsächlich kämen, dann würden alle Litauer kämpfen. Er selbst auch.