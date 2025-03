Für das Kosovo ist die Streichung der US-Hilfen ein empfindlicher Verlust. 2008 erklärte die ehemalige serbische Provinz ihre Unabhängigkeit und musste alle staatlichen Funktionen selbst übernehmen. USAID arbeitete von Anfang an mit der kosovarischen Regierung zusammen, um dem jungen Land auf die Beine zu helfen. Die Organisation förderte Projekte, die das Land in allen wichtigen Bereichen wie Justiz, Wirtschaft, Energetik, Gesundheitswesen, Kultur und Zivilgesellschaft voranbringen sollten.

Was der Finanzierungsstopp konkret bedeutet, sieht man u.a. am Beispiel eines Museums, das die Erlebnisse von Kindern während des kosovarischen Unabhängigkeitskrieges thematisiert. Fünf Jahre dauerten die Vorbereitungen für dessen Eröffnung am 22. Januar. "In den letzten fünf Jahren sind wir durch ganz Kosovo gereist und haben Menschen interviewt, insbesondere aus ländlichen Gebieten, die zuvor keine Möglichkeit hatten, über ihre Erlebnisse zu sprechen", erzählt Museumsdirektorin Bjeshkë Guri. Anschließend spendeten diese Personen oft Gegenstände wie Spielzeug, Fotos und Videos aus der Kriegszeit, die sie bis heute aufbewahrt hatten. "Alles, was hier zu sehen ist, gehört diesen Menschen", so Guri.