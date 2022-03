Alexander Libman: Ich sehe hier drei Gefahren, gerade für Mittelständler. Die erste Gefahr ist, die wirtschaftlichen Beziehungen werden wieder aufgebaut, wenn wir aus der jetzigen akuten Krisensituation rausgehen, dass zumindest die niedrigschwelligen wirtschaftlichen Kontakte möglich sein werden. Das war ein bisschen der Weg nach 2014/ 2015. Und das ist der Weg, den man zumindest mit einigen Ländern geht, die unter Sanktionen stehen. Die staatlichen Konzerne sind sanktioniert, da laufen keine Geschäfte, aber zumindest mittelschwellig ist etwas möglich. Da kann es passieren, dass gerade die deutschen Mittelständer ihr Russlandgeschäft weiterführen können. Natürlich mit einkalkuliert, dass der russische Markt deutlich kleiner wird. Die Leute werden ärmer und Absatzmärkte werden kleiner. Die Sache mit dem Ukrainegeschäft ist noch schwieriger vorherzusagen, weil wir wirklich nicht wissen, welche politische Ordnung in der Ukraine herrschen wird und in welchen Teilen der Ukraine.

Gefahr zwei: Die Sanktionen werden so tiefgreifend sein, dass auch die Mittelständer kein Russlandgeschäft machen können. Und die Veränderung der politischen Ordnung in der Ukraine wird so massiv sein, dass auch kein Ukrainegeschäft möglich sein wird. In diesen Fällen sind es gerade die Mittelständer, denen es weh tun wird. Weil die großen Unternehmen sind vielfältiger aufgestellt und können sich besser gegen solche Risiken absichern. Mittelständer haben da begrenztes Potential.

Letztendlich gibt es die dritte Gefahr, dass die Mittelständer ihr Geschäft mit Russland machen können. Aber sie werden dann unter gesellschaftlichen Druck gesetzt, diese Geschäfte nicht mehr zu machen. Das wird eine sehr schwierige Situation für viele mittelständische Unternehmen sein. Ich weiß nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen werden. Alle drei Szenarien sehen nicht sonderlich gut aus. Aber sie haben verschiedene Wirkungen für Mittelständer.

Alexander Libman: Es gibt hier zwei verschiedene Risiken: Das eine Risiko hat mit den Preisen zu tun, das andere mit der Energieversorgung.

Zu den Preisen: Wenn die Lieferungen aus Russland ausfallen oder von den Marktteilnehmern, also z. B. vom Erdgasmarkt, als nicht gesichert betrachtet werden, gehen die Preise nach oben. Es läuft vor unseren Augen ab: Die Gas- und Erdölpreise steigen. Das macht übrigens die Situation ein bisschen paradox. Sanktionen bedeuten auch, dass Russland jetzt einfach mehr Euro pro Barrel Öl oder Kubikmeter Erdgas bekommt. Wenn es weitergeht, werden die Preise noch stärker nach oben gehen. Das wird für deutsche Unternehmen und Konsumenten höhere Energiepreise bedeuten, auch kurzfristig. Das ist die eine Gefahr, also auch Inflation. Alles, über was wir die letzten Monate gesprochen haben, wird stärker.