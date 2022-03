Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen für die Menschen in und aus der Ukraine ist enorm. Es werden Kisten mit Pullovern, Decken oder Nahrungsmitteln in Deutschland gepackt und versucht, diese zu den Menschen zu bringen. Doch die Caritas und die Diakonie rufen inzwischen dazu auf, etwa Bekleidung nicht mehr zu spenden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erklärt gegenüber MDR exakt, dass Geldspenden am sinnvollsten wären und welche Hilfe derzeit in der Ukraine überhaupt möglich ist.

"Für das Rote Kreuz ist Geldspende die beste Variante", erklärt Christian Hörl, der beim DRK das Team für Planung und Risikomanagement leitet, im Interview. "Wir rufen auch nicht zu Sachspenden auf und nehmen auch keine Sachspenden für die Hilfe in der Ukraine an." Angesichts zahlreicher anderer Aufrufe zu Sachspenden, verwundert diese Aussage. Der Grund sei ganz einfach: Damit könnte am besten geholfen werden. Geld sei flexibel für Hilfsgüter einsetzbar und für Maßnahmen, die die Menschen im Moment auch wirklich benötigten.

Derzeit wird von vielen kleinen und großen Initiativen versucht, den Menschen in der Ukraine zu helfen - und auch denen, die nach dem Einmarsch durch Russland bereits aus dem Land geflohen sind. "Es ist eine unglaubliche Motivation der Bevölkerung, eine Solidarität, ein Mitgefühl mit den betroffenen Menschen", sagt Christian Hörl. Ein solch beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft - ausgelöst durch einen Kriegsfall - hätte es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

Menschen auf der Flucht haben fast alles verloren

Christian Hörl leitet beim DRK das Team für Planung und Risikomanagement. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch dieses Engagement bereite dem DRK auch Sorgen: "Man muss natürlich aufpassen, dass man wirklich bedarfsgerecht hilft. Bedarfsgerechte Hilfe heißt, dass man wirklich weiß und sieht: Was brauchen diese Menschen?", sagt Teamleiter Christian Hörl. Hilfe bedeute nicht nur, den Menschen irgendetwas Essenzielles zukommen zu lassen, sondern "ihnen auch ihre Würde zurückzugeben". Die Menschen, die sich auf der Flucht befinden, hätten alles verloren. Das heißt, sie benötigten neben Essen und Trinken auch eine sichere Unterkunft und damit Feldbetten, Matratzen und Decken.

Wenn es möglich ist, sollten die Menschen selbst entscheiden können, was ihnen am besten hilft, so der Krisenmanager des DRK. Deswegen setze das Rote Kreuz auch auf Bargeldhilfen. Wenn etwa in einer Stadt im Kriegsgebiet noch ein Markt vorhanden sei, könnten die Menschen sich selbst versorgen. "Viele Familien brauchen Medikamente, und nur sie wissen, was sie benötigen", so Christian Hörl. Ähnlich sei es bei anderen Dingen des täglichen Lebens.

DRK-Sprecher: Unkoordinierte Anlieferung von Hilfsgütern kann für Chaos sorgen

In vielen Paketen - etwa von privaten Initiativen - seien auch viele Dinge enthalten, die die Menschen vor Ort gar nicht gebrauchen könnten, sagt Christian Hörl. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire "In nicht standardisierten Hilfsgütern oder eben jetzt auch, was private Initiativen anbelangt", so Christian Hörl, seien "in den Paketen auch viele Dinge enthalten, die die Menschen gar nicht gebrauchen können". Jede Initiative, die Menschenleben retten oder Versorgungsgüter in die Ukraine bringen wolle, sei sicher positiv gemeint, aber die unkoordinierte und unkontrollierte Ankunft von Hilfsgütern etwa an der polnisch-ukrainische Grenze sorge dort für Chaos. Das binde viele personelle Kapazitäten, die Sachen neu zu sortieren, zusammenzupacken und in die Ukraine zu bringen. "Das kann ganz schnell auch zu einer Blockade von Versorgungslinien führen."