Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit sehr schwierig, da sich aufgrund der Kampfhandlungen kaum noch unabhängige Medienvertreter in der Ukraine aufhalten. Informationen kommen derzeit vor allem von der ukrainischen Regierung oder dem russischen Verteidigungsministerium, können aber kaum unabhängig verifiziert werden.

Faeser verspricht umfassende Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

08:01 Uhr | Tanklager in Separatisten-Republik Lugansk explodiert

In der von Russland anerkannten Volksrepublik Lugansk (Luhansk) in der Ostukraine ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Treibstofflager explodiert. Dabei seien in der Stadt Rowenki 200 Tonnen Diesel in Brand geraten. Die Separatisten machten für die Explosion am Samstagabend die ukrainischen Streitkräfte verantwortlich. Diese hätten das Tanklager mit ballistischen Boden-Boden-Raketen des Typs Totschka-U beschossen. Es habe Opfer gegeben. Die Informationen lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen. Ein im Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichtes Video zeigte, wie Flammen meterhoch aufstiegen und der Nachthimmel hell erleuchtet war.

07:38 Uhr | Deutschland und Russland sperren Luftraum

Deutschland und andere Länder haben den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Das bestätigte eine Sprecherin von Verkehrsminister Volker Wissing. Zuvor hatte die Lufthansa mitgeteilt, sie werde den russischen Luftraum in den kommenden sieben Tagen nicht mehr nutzen. Auch die niederländische Fluggesellschaft KLM teilte mit, sie werde in den kommenden sieben Tagen keine Ziele in Russland anfliegen oder den Luftraum auf dem Weg zu anderen Zielen überfliegen. Im Gegenzug erklärten die russischen Behörden, dass der Luftraum ihres Landes für Flugzeuge aus EU-Staaten geschlossen sei.

07:31 Uhr | Ukraine begrüßt deutsche Waffenlieferung

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk , hat die angekündigte Waffenlieferung aus Deutschland an die Ukraine als historischen Schritt gewürdigt. Melnyk sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei froh, dass Deutschland endlich diese 180-Grad-Wende vollzogen habe. Er habe der Bundesregierung immer gesagt, dass sie die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht lange ertragen werde, ohne zu reagieren und umzusteuern. Endlich seien die Deutschen erwacht. Die Bundesregierung hatte am Samstag entschieden, 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen in die Ukraine zu liefern. Damit hebt sie den deutschen Grundsatz aus, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern.

06:45 Uhr | Faeser verspricht umfassende Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Faeser: "Bund wird jede mögliche Unterstützung leisten." Bildrechte: dpa Bundesinnenministerin Nancy Faeser verspricht umfassende Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag": "Der Bund wird jede mögliche Unterstützung leisten. Wir sind vorbereitet und sehr aufmerksam hinsichtlich aller denkbaren Auswirkungen dieses Krieges." Jetzt gehe es darum, schnell, solidarisch und gemeinsam in Europa zu handeln. Am Freitagabend habe sie mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten gesprochen. Am Montag beraten die EU-Innenminister über die Versorgung der Flüchtlinge.

06:30 Uhr | China lehnt einseitige Sanktionen ab

China ist nicht bereit, den Einsatz von Sanktionen zu unterstützen. Das chinesische Außenministerium zitiert Außenminister Wang Yi auf Twitter mit den Worten: "China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und ist gegen einseitige Sanktionen, die keine Grundlage in internationalem Recht haben." In einem Telefongespräch mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock habe Minister Wang gesagt, der UN-Sicherheitsrat solle zu einer Lösung der derzeitigen Krise beitragen, anstatt neue Konfrontationen anzuzetteln. Baerbock hatte in dem Gespräch auf die besondere Verantwortung Chinas als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates hingewiesen.

05:43 Uhr | Kämpfe um Flughafen Vasilkovo

Russische und ukrainische Einheiten haben sich am frühen Sonntagmorgen erbitterte Gefechte um den Flughafen Vasilkovo in einem Vorort der Hauptstadt Kiew geliefert. Medienberichten zufolge versuchten die russischen Einheiten weiterhin, einen der größeren Flughäfen rund um Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei einem der ersten russischen Angriffe in der Nacht war nach ukrainischer Darstellung ein Treibstoffdepot in dem Vorort südwestlich von Kiew von mehreren Raketen getroffen und in Brand gesetzt worden. Wegen der anhaltenden Kämpfe konnten Feuerwehren nicht zum Löschen vorrücken. Der Feuerschein war nach Berichten von Augenzeugen am nächtlichen Himmel über Kiew sichtbar.

03:14 Uhr | Explosion an Gas-Pipeline

In der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ist offenbar eine Gasleitung explodiert. Russische Truppen hätten die Leitung gesprengt, erklärte das Büro von Präsident Selenskyj. Anwohner wurden aufgerufen ihre Fenster abzudichten. In einem Video war eine pilzförmige Explosion zu sehen. Es ist noch unklar, ob die Explosion Gaslieferungen auch außerhalb der Stadt oder ins Ausland betrifft.

00:53 Uhr | Ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen