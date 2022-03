Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben am Mittag in ganz Europa Kichenglocken geläutet. Zu der Aktion hatte die Europäische Vereinigung der Dombaumeister aufgerufen. In einer Erklärung heißt es, mit dem Läuten wolle man sich solidarisch zeigen mit den Menschen, die diesen Krieg aushalten müssten und den Widerstand gegen eine Übermacht organisierten. Die Solidarität gelte aber auch den Menschen in Russland, die den Mut hätten, sich gegen die Kriegstreiber in ihrem Land zu stellen. Für jeden Tag, den der Krieg in der Ukraine bislang dauert, läuten die Glocken eine Minute lang, insgesamt also sieben Minuten.