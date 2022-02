06:00 Uhr | Gespräche sollen heute beginnen

Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung sollen heute in den Morgenstunden beginnen. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die "Ukrainska Pravda". Grund für die Verzögerungen des Treffens, das schon am Sonntag beginnen sollte, sei die "Logistik der ukrainischen Delegation", meldete Tass in Bezug auf eine anonyme Quelle. Die russische Delegation sei bereits am Tagungsort an der Grenze der Ukraine zu Belarus.

Die EU will ein unbürokratisches Verfahren zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine schaffen. Nach einem Sondertreffen der EU-Innenminister sprach sich die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson am Sonntagabend dafür aus, eine entsprechende EU-Richtlinie aus dem Jahr 2001 zu aktivieren. Gemeint ist die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie, die Kriegsflüchtlingen ohne ein aufwendiges Asylverfahren Schutz in der EU garantiert. Unterstützung findet die Aktivierung dieser Richtlinie auch beim Vorsitzenden des EU-Innenminister-Rates, dem französischen Ressortchef Gérald Darmanin.

Die Europäische Union hat ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird.

Wegen der Luftraumsperrungen für russische Flugzeuge aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Frankreich und die USA ihre Bürger zum schnellen Verlassen Russlands aufgefordert. Das Außenministerium in Paris warnte am Sonntag, dass die "meisten europäischen Fluggesellschaften" den Luftverkehr nach Russland eingestellt hätten. Franzosen in Russland sollten daher noch bestehende Flüge nutzen, um auszureisen. Franzosen in Belarus sollten das Land auf dem Landweg Richtung EU zu verlassen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Auf die Frage einer Reporterin des Senders Euronews nach einer Aufnahme des Landes in die Gemeinschaft sagte sie am Sonntag: "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben." Zudem betonte sie, dass es bereits mehrere Bereiche der Zusammenarbeit gebe.

Die EU will für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte am Sonntag, 450 Millionen Euro seien für Waffenlieferungen bestimmt. Laut EU-Diplomaten sollen weitere 50 Millionen Euro für andere Ausrüstung bereitgestellt werden. Borrell erklärte weiter, die EU-Außenminister hätten entschieden, den Luftraum über den EU-Staaten für russische Flieger komplett zu schließen. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen auch die russischen Staatssender RT und Sputnik in der EU verboten werden.

00:00 Uhr | Ticker am Montag, 28. Februar 2022