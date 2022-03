Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

Russland plant laut Ukraine die Einnahme eines Wasserkraftwerks.

Die Präsidenten der USA und der Ukraine, Biden und Selenskyj, haben erneut miteinander telefoniert.

Israels Premier Bennett informiert Bundeskanzler Scholz über Gespräche in Moskau.

05:14 Uhr | Russland erhöht militärischen Druck auf ukrainische Großstädte

Die russischen Streitkräfte erhöhen den militärischen Druck auf die Großstädte der Ukraine. Heftige Angriffe gab es in der Nacht nach ukrainischen Angaben rund um Kiew, Charkiw und Mykolajiw. Verheerend ist die humanitäre Situation derzeit offenbar insbesondere in der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol. Der Notfalldirektor von Ärzte ohne Grenzen, Laurent Ligozat, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Stadt gebe es kein Wasser und keinen Strom mehr, die Lebensmittel würden knapp.

03:30 Uhr | Ukrainische Armee: Russland will Wasserkraftwerk einnehmen

Nach Ansicht der ukrainischen Armee plant Russland, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw einzunehmen. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. Der Damm liegt rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro. Bisher haben russische Truppen mehrere Einrichtungen der Energie-Infrastruktur zerstört, angegriffen oder eingenommen, darunter das größte Kernkraftwerk Europas in Saporischschja. Russische Einheiten unterließen zudem keinen Versuch, in die südwestlichen Außenbezirke der Hauptstadt Kiew einzudringen, heißt es in dem Bericht weiter. In der Stadt wurde in der Nacht zu Sonntag mehrmals Flugalarm ausgelöst. Russische Truppen versuchten zudem, sich der Autobahn von der Kiewer Vorstadt Browary nach Boryspil zu nähern. Bei Boryspil befindet sich der internationale Flughafen Kiews.

02:58 Uhr | Erneut Telefonat zwischen Biden und Selenskyj

US-Präsident Joe Biden erneut mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Bei dem gut halbstündigen Gespräch habe Biden die Maßnahmen der USA, ihrer Verbündeten und der Privatwirtschaft unterstrichen, "mit denen Russland die Kosten für seine Aggression in der Ukraine auferlegt werden", teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe besonders die Entscheidung der beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard begrüßt, Geschäfte mit Russland auszusetzen, hieß es weiter. Biden habe zudem darauf verwiesen, dass seine Regierung die Sicherheits-, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine aufstocke.

02:47 Uhr | Auch Radio Free Europe stellt Arbeit in Russland ein

Der US-Radiosender Radio Free Europe stellt seine Arbeit in Russland ebenfalls ein. Zur Begründung nannte der Sender ein von den russischen Steuerbehörden eingeleitetes Insolvenzverfahren gegen die russische Niederlassung des Senders. Außerdem sei der erhöhte Druck der Polizei auf seine Journalisten sowie das neue Mediengesetz in Russland für den Rückzug verantwortlich. Diese Entscheidung sei dem Sender durch den "Angriff des Putin-Regimes auf die Wahrheit" aufgezwungen worden, sagte der Chef des Unternehmens, Jamie Fly, in einer Mitteilung. Radio Free Europa ist seit 1991 in Russland mit einem eigenen Büro vertreten. Als Reaktion auf ein neues Mediengesetz in Russland stellen auch mehrere andere internationale Sender und Agenturen ihre Arbeit dort ganz oder teilweise ein, darunter der US-Sender CNN, die britische BBC, der kanadische Sender CBC und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Auch ARD und ZDF teilten am Samstag mit, sie würden die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios erst einmal aussetzen.

02:17 Uhr | Israels Regierungschef trifft Kanzler Scholz nach Besuch in Moskau

Israels Premier Bennett informierte Bundeskanzler Scholz über sein Gespräch mit Putin in Moskau. Bildrechte: dpa Nach einem Besuch in Moskau hat sich Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Samstagabend in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Ukraine-Konflikt beraten. "Im Mittelpunkt des 90-minütigen Gesprächs standen die Ergebnisse der Unterredung, die der Ministerpräsident am Samstag mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau gehabt hatte", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Man wolle in der Sache weiter in engem Kontakt bleiben. Das gemeinsame Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine "so schnell wie irgend möglich" zu beenden, hieß es in der Mitteilung weiter. Im Ukraine-Krieg ist Israel als Vermittler im Gespräch. Aus Regierungskreisen in Jerusalem hieß es, das Gespräch zwischen Putin und Bennet in der russischen Hauptstadt habe drei Stunden gedauert. Nach Angaben aus Jerusalem telefonierte Bennett nach dem Treffen mit Putin auch mit Wolodymyr Selenskyj.

00:27 Uhr | Faeser: Aufnahme Geflüchteter unabhängig vom Pass

Bundesinnenministerin Nancy Faeser Bildrechte: dpa Deutschland will alle Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen. "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der "Bild am Sonntag". Der allergrößte Teil der Geflüchteten seien Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen aus anderen Staaten, die in der Ukraine schon ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hätten, brächten diesen Status mit. Auch sie müssten kein aufwendiges Asylverfahren durchlaufen. Die Bundespolizei habe die Kontrollen an den Grenzen intensiviert.

00:08 Uhr | "Waffenruhe hat 30 Minuten gehalten"

Serhij Orlow, der stellvertretende Bürgermeister der ukrainischen Stadt Mariupol, hat schwere Vorwürfe gegen die russische Armee erhoben. Die Waffenruhe habe 30 Minuten gehalten, sagte Orlow in den ARD-Tagesthemen. Danach sei die Stadt wieder mit Raketen und Artillerie beschossen worden. Auch die Sammelplätze für die Menschen, die aus der Stadt gebracht werden sollten, hätten unter Feuer gestanden. "Die russische Armee begeht Kriegsverbrechen", sagte er. "Sie wollen so viele Ukrainer wie möglich töten."

00:00 Uhr | Ticker am Sonntag, 6. März 2022