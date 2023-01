Ob obdachlos oder nicht – wer nicht arbeiten kann, dem steht in Kroatien eine staatliche Unterstützung von 130 Euro monatlich zu. Allerdings sei es unmöglich, davon zu leben, erklärt Dejan Travica. Er leitet in der Hafenstadt Rijeka den Verein "Oaza" (dt. Oase), der in einer Notunterkunft 15 Männern und in einer Wohngruppe fünf bis sechs Frauen zeitweise ein Dach über dem Kopf sichert. "Die Sozialhilfe reicht nicht einmal für Lebensmittel und schon gar nicht fürs Wohnen", kritisiert Travica. "200 Euro, das ist der niedrigste Preis, für den man in Rijeka eine Wohnung bekommt oder gerade einmal ein Zimmer. Für eine kleine 1-Raum-Wohnung gehen die Preise bei 300 Euro los." In letzter Zeit bekomme der Verein spürbar mehr Unterstützungsanfragen von Menschen, die akut davon bedroht sind, ihre Wohnung zu verlieren.

Wohnungen für Touristen anstatt für Einheimische

In den Urlaubsgebieten an der Küste sind Wohnungssuchende noch mit einem anderen Problem konfrontiert: Eine steigende Zahl von Vermietern überlässt während der Saison Wohnungen lieber zahlungskräftigen Urlaubern, anstatt sie dauerhaft zu niedrigeren Preisen an Einheimische zu vermieten.

Sorgen bereitet vielen Hilfsorganisationen wie dem Netzwerk der Obdachlosenhilfe oder der Caritas außerdem, dass immer mehr kranke und ältere Menschen um ihre Wohnung bangen. In den Tagestreffs von Varja Bastiančićs Verein suchen in letzter Zeit vermehrt Rentner Hilfe, die keinen Strom und kein Wasser mehr haben und denen im Monat gerade einmal 50 bis 60 Euro für Essen bleiben. "Jeder kann so leicht sein Dach über dem Kopf verlieren", sagt Bastiančić und zeigt sich empört, wie sehr Obdachlose in Kroatien ausgegrenzt würden.

Günstiger Wohnraum in Pula fällt weg

In Pula, wo es als einzigem Ort in Istrien Hilfsstrukturen für Obdachlose gibt, verschärften nicht nur die Preissteigerungen die Wohnsituation für die Ärmsten. Im Frühjahr 2022 wurde das ehemalige Wohnheim der insolventen örtlichen Werft verkauft. Bis dato lebten dort etwa 110 Alleinstehende, unter ihnen auch viele ehemalige Obdachlose, die im Heim für etwa 80 Euro im Monat kleine Zimmer bekamen. "Ein Teil der Leute landete wieder auf der Straße", sagt Varja Bastiančić. "Einige haben sich zurechtgefunden, sich zusammengetan, ein anderer Teil der Leute aber eben nicht."

Manche Menschen, die an der Küste kein Geld für eine Wohnung haben, leben in ausrangierten Wohnwagen (Symbolbild). Bildrechte: imago images/CHROMORANGE Im Herbst räumte die Stadt dann einen von Obdachlosen ohne Genehmigung genutzten Unterschlupf am Rande der Stadt. Beide Ereignisse bestätigten Bastiančić in ihrem Entschluss, ein Übernachtungshaus zu eröffnen. Ein Kraftakt, so die Vereinsleiterin, der ohne die Unterstützung vom Staat, einer Stiftung, Privatfirmen und vielen einzelnen Menschen aus Pula nicht möglich wäre.