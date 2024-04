Das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk in Saporischschja in der Ukraine ist nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass mit ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Ein Lkw sei beschädigt.

Die Lage um die seit Wochen heftig umkämpfte Stadt Tschassiw Jar ist nach ukrainischen Angaben "ziemlich schwierig und angespannt". Das sagte der Sprecher der 26. Artilleriebrigade, Oleh Kalaschnikow, heute im ukrainischen Fernsehen. Die russische Armee setzte "von gepanzerten Kampffahrzeugen unterstützte Infanterie" und Kampfjets ein. Alle Angriffe seien aber abgewehrt worden. Am Freitag war von "Dauerfeuer" auf die Stadt berichtet worden. In der ostukrainischen Region Donezk scheint sie das nächste große Ziel der Russen zu sein. Ukrainische wie russische Militärblogger schrieben schon am Freitag, dass russische Soldaten den Stadtrand erreicht hätten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow will bei einem bis Dienstag geplanten Besuch in Peking mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi über den Krieg in der Ukraine und andere Themen sprechen. Das teilte heute das Außenministerium in Moskau mit. Demnach soll die Reise morgen beginnen. Zuvor hatte US-Finanzministerin Janet Yellen heute in Peking unter anderem den chinesischen Regierungschef Li Qiang in Peking getroffen. Beide Seiten zeigten sich optimistisch hinsichtlich einer besseren Zusammenarbeit.