In Lettland haben am Morgen die Parlamentswahlen begonnen. Gut 1,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden in dem baltischen EU- und Nato-Land über die 100 Sitze im Parlament in Riga. Zur Wahl treten 19 Parteien und Bündnisse an. Beobachter gehen davon aus, dass keine Partei die absolute Mehrheit erzielen wird.