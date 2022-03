Der lettische Präsident Egils Levits sieht durch die anhaltende russische Aggression gegen die Ukraine alle Demokratien in Europa bedroht. Levits sagte bei MDR AKTUELL: "Das Regime Putin hat die Friedensordnung in Europa, die seit 1945 in Kraft war, beiseitegeschoben." Ziel von Putin sei eine Wiederherstellung des russischen Imperiums und Dominanz in Europa.