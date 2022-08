Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja ist wieder am Stromnetz, nachdem es zwischenzeitlich von der Versorgung abgeschnitten war. Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IEAE) unter Berufung auf Angaben aus Kiew mit. Allerdings stünden derzeit alle sechs Reaktoren still. Russland erklärte dagegen, ein Reaktorblock sei wieder angefahren worden.



Gestern war wegen Bränden in der Nähe die Stromversorgung zwischenzeitlich gekappt worden. Deshalb hatten sich Reaktorblöcke automatisch abgeschaltet.