Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

16:36 Uhr | Erdogan und Putin wollen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen

Recep Tayyip Erdogan (l.) und Wladimir Putin Bildrechte: dpa Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen die wirtschaftliche Zusammenarbeit ihrer Länder ausbauen. Bei einem Treffen in Kasachstan schlug Putin vor, ein Gas-Hub in der Türkei einzurichten, um Erdgas in weitere Länder zu transportieren. "Heute sind die Preise himmelhoch, wir könnten sie leicht auf ein normales Marktniveau herunter regulieren", warb Putin für seinen Vorstoß. Russland zufolge könnte mehr Gas über die Türkei nach Europa geleitet werden, dies sei "aktuell der sicherste Lieferweg". Die Pipeline Turkstream, die durch das Schwarze Meer und die Türkei nach Südosteuropa führt, ist derzeit die einzige Leitung, die noch nennenswerte Mengen russisches Gas nach Europa liefert.

Nach Angaben aus Moskau tauschten sich Erdogan und Putin bei dem Treffen unterdessen nicht über eine Lösung des Ukraine-Konflikts aus. "Eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine war kein Thema", zitiert die staatliche Nachrichtenagentur RIA den Kremlsprecher Dmitri Peskow.

14:48 Uhr | Pro-russische Verwaltung in Cherson ruft zur Evakuierung auf

Die von Russland eingesetzte Verwaltung in der Region Cherson im Süden der Ukraine hat sich für eine Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet ausgesprochen. "Wir haben vorgeschlagen, dass alle Einwohner der Region Cherson, die sich vor (ukrainischen) Angriffen in Sicherheit bringen wollen, sich in andere (russische) Regionen begeben können", erklärte Verwaltungschef Wladimir Saldo bei Telegram. "Nehmen Sie Ihre Kinder mit und gehen Sie", rief er die Einwohner auf. Die Führung in Moskau bat Saldo nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, bei der Organisation der Evakuierungen zu helfen. Anschließend erklärte Saldos Stellvertreter Kirill Stremousow allerdings, die Region Cherson werde nicht evakuiert. "Niemand plant, die russischen Truppen aus der Region Cherson abzuziehen."

Ukrainischen Truppen dringen in der russisch besetzten Region offenbar immer weiter vor. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, dass die russischen Besatzer in Cherson sich im Zuge eines Vormarschs der ukrainischen Truppen wohl aktuell auch auf Kämpfe im Stadtgebiet vorbereiten. Das Ende September von Russland annektierte Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist seit einigen Wochen das Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

12:51 Uhr | Russisches Angebot an Nato-Land Türkei