Die Vereinten Nationen starten einen neuen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg. Geplant ist ein Treffen zwischen UN-Generalsekretär António Guterres, Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan, am morgigen Donnerstag in der West-Ukraine. Dabei soll es nach Angaben aus Ankara - so wörtlich - um eine Beendigung des Krieges auf diplomatischem Wege gehen. Die Vereinten Nationen zeigten sich bezüglich eines möglichen Endes der Kampfhandlungen deutlich zurückhaltender.