Iris-T wurde maßgeblich vom deutschen Hersteller Diehl Defence entwickelt. Es feuert Raketen mit einem Infrarot-Suchkopf zur Abwehr von Hubschraubern, Flugzeugen sowie Marschflugkörpern und Raketen. Das System besteht aus einer Radaranlage, einem Gefechtsstand und drei auf Lastwagen montierten Raketenwerfern und kann auf Ziele bis 20 Kilometer Flughöhe und 40 Kilometer Reichweite feuern. Ukrainische Soldaten wurden in Deutschland schon an dem Waffensystem ausgebildet. Die Industrie übernahm die technische Betreuung. Spezialisten der Luftwaffe übernahmen das taktische Training.

Die EU-Kommission will im Rahmen der Energiekrise die EU-Wettbewerbsvorgaben lockern. Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Kommissionsentwurf hervorgeht, sollen auch die Wettbewerbsregeln für Staatshilfen weiter gelockert werden. Dazu sollen künftig auch Hilfen zählen, die dazu dienen, die europäischen Stromsparziele zu erreichen. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Unterstützung von gefährdeten Unternehmen erweitert werden. Das gilt auch für Unternehmen, deren Pleite zu erheblichen Störungen auf den Energiemärkten und damit in der gesamten Wirtschaft führen könnte. Zudem soll das Volumen für Hilfen an einzelne Unternehmen erhöht werden. Die Hilfen sollen aber an strikte Bedingungen geknüpft werden und lediglich die Lebensfähigkeit von Unternehmen gewährleisten, nicht mehr.