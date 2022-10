Der neue ukrainische Botschafter, Olexij Makejew, wird bereits Anfang kommender Woche in Berlin erwartet. Wie die dpa aus Regierungskreisen in Kiew erfuhr, soll er am Montag nach Deutschland kommen. Am Samstag soll demnach der abgelöste Botschafter Andrij Melnyk heimreisen und einen neuen Posten im Außenministerium antreten. Der 1975 geborene Makejew, der wie Melnyk gut Deutsch spricht, war schon einmal an der Botschaft in Berlin: 2014 hatte ihn der damalige Außenminister Pawlo Klimkin zu seinem politischen Direktor gemacht, 2020 wurde er dann Sanktionsbeauftragter.