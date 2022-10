Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Russland bietet jetzt Gaslieferungen über Nord Stream 2 an

Wer auch immer die Erdgas-Pipelines in der Ostsee beschädigt hat – die Leitung B der Nord-Stream-2-Leitung wurde verschont. Jetzt schlägt Russland dessen Inbetriebnahme vor. Unterdessen wird in der Umgebung des Atomkraftwerks Saporischschja weiter gekämpft, IAEA-Chef Grossi in Kiew erwartet und in Prag eine ganz neue europäische Gemeinschaft. Weitere aktuelle Nachrichten zum Ukraine-Krieg hier im Newsblog.