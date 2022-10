Nach einem Rückzug um rund 20 Kilometern in der Region Cherson in der Süd-Ukraine versuchen russische Truppen nach britischen Angaben, westlich der Ortschaft Mylove eine neue Frontlinie aufzubauen. Entlang der Linie werde heftig gekämpft, vor allem am westlichen Ende, wo der ukrainische Vormarsch dazu führe, dass die russischen Streitkräfte nicht mehr durch den Fluss Inhulez geschützt seien, teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht mit. Zudem hieß es in diesen unmittelbar kaum überprüfbaren Informationen, dass sich die russischen Besatzer in Cherson wohl aktuell auch auf Kämpfe im Stadtgebiet vorbereiten.