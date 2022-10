11:08 Uhr | Weitere Ausnahmen von Mobilmachung

Im Zuge der Teilmobilmachung für den Ukraine-Krieg hat Präsident Wladimir Putin weitere Gruppen vorübergehend vom Militärdienst befreit. Nach einem heute veröffentlichten Dekret wird die Einberufung von Studenten an Privat-Universitäten mit staatlicher Zulassung ausgesetzt. Dies gilt unter anderem auch für angehende Priester. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind bisher rund 200.000 junge Männer eingezogen worden. Davon ausgeschlossen waren zuvor bereits Studenten, die Mitarbeiter staatlicher Medien und IT-Experten, aber auch Väter von vier oder mehr Kindern.

10:47 Uhr | Deutsche Soldaten in Litauen

In Litauen sind Bundeswehr-Soldaten für die erste Übung der deutschen Nato-Brigade zum verstärkten Schutz des Bündnispartners eingetroffen. Wie ein Bundeswehr-Sprecher heute sagte, wurden Soldaten und Fahrzeuge des Jägerbataillons 413 aus Torgelow per Schiff von Kiel über die Ostsee in das das baltische EU-Land verlegt. Vom Hafen von Klaipeda sei ein Konvoi dann gestern Abend zum litauischen Militärstützpunkt Rukla abgefahren. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Nato einen stärkeren Schutz ihrer Ost-Flanke beschlossen. Deutschland soll eine Kampf-Brigade mit 3.000 bis 5.000 Soldaten in Litauen führen. Waffen, Munition und ein Stab sollen dort stationiert werden, die meisten Soldaten aber in Deutschland bleiben.

10:43 Uhr | Debatte um Autos geflohener Russen

Autos, die aus Russland kürzlich geflohene Kriegsdienstverweigern unter anderem in den Grenzgebieten zurückgelassen haben, sollen in nächster Zeit nun anscheinend beschlagnahmt werden.

Russische-finnische Grenze am 23. September Bildrechte: dpa Der Duma-Abgeordnete Oleg Morosow sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti heute: "Wir müssen das Gesetz dringend ändern, damit Entscheidungen zur Überführung von Fahrzeugen in staatliches Eigentum getroffen werden."



Nach der am 21. September verkündeten Teilmobilmachung gab es an Grenzen zu Georgien, Kasachstan und Finnland kilometerlange Staus. Viele Menschen gingen dann zu Fuß, um schneller aus dem Land zu kommen.

10:34 Uhr | Ukraine meldet Angriffe auf Stadt Saporischschja