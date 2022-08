Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Amnesty International wirft ukrainischer Armee Gefährdung von Zivilisten vor

Hauptinhalt

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der ukrainischen Armee vor, mit ihrer Kriegführung Zivilisten zu gefährden. So würden Militärbasen in Wohngebieten, Krankenhäusern oder Schulen untergebracht und dort auch Waffen betätigt. Die USA haben einer Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato zugestimmt. Die beiden nordischen Länder sind bisher noch keine Mitglieder, aber bereits enge Partner der Nato. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine im Newsblog.