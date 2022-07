Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der Befürchtungen vor Energieengpässen in Europa verstärkte Stromlieferungen in die EU angekündigt. Er sagte in seiner täglichen TV-Ansprache: "Unsere Exporte erlauben uns nicht nur, unsere Devisen-Einnahmen zu erhöhen, sondern helfen auch unseren Partnern, dem russischen Energie-Druck zu widerstehen." Die Ukraine wolle schrittweise "ein Garant für die europäische Energiesicherheit" werden.



Die Ukraine war Mitte März an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Vor dem russischen Angriffskrieg war das Land mit dem russischen Netz synchronisiert. Seit Juli liefert die Ukraine über Rumänien Strom ins EU-Netz. In der Ukraine stammt mehr als die Hälfte des Stroms aus Atomkraft.