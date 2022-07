11:01 Uhr | Fünf Tote und sieben Verletzte bei russischem Angriff in Mykolajiw

Bei einem russischen Angriff im Süden der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Region Mykolajiw seien Menschen nahe einer Bushaltestelle getroffen worden, teilte der Gouverneur Vitaly Kim auf Telegram mit.

10:31 Uhr | 40 tote Kriegsgefangene bei Beschuss einer Baracke in Donezk

Russland wirft der ukrainischen Armee vor, ein Gefängnis in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk angegriffen zu haben. Dabei sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 40 ukrainische Kriegshäftlinge getötet und 75 weitere verletzt worden sein.



Der Angriff in Oleniwka sei mit einem der Himars-Raketenwerfer ausgeführt worden, den die Ukraine von den USA erhalten habe. Den russischen Angaben zufolge waren in dem Gefängnis unter anderem Mitglieder des Asow-Regiments inhaftiert, die im Mai nach wochenlangen Kämpfen um das Asow-Stahlwerk im ostukrainischen Mariupol in Kriegsgefangenschaft geraten waren.



Die ukrainische Regierung äußerte sich zunächst nicht dazu. In sozialen Netzwerken kursieren bislang nur Fotos aus der Stadt Ilowajsk, rund 40 Kilometer östlich von Oleniwka, wo es in der Nacht heftige Explosionen gab. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

10:11 Uhr | Arbeitslosigkeit im Juli wegen Ukraine-Erfassung gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli um 107.000 auf 2,47 Millionen gestiegen. Hintergrund ist vor allem die weitere Erfassung ukrainischer Flüchtlinge in der Arbeitsmarktstatistik, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen um 120.000. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent, 0,2 Punkte mehr als im Juni.

04:44 Uhr | Kiew und Umgebung wieder unter Raketenbeschuss

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben des Gouverneurs fünfzehn Menschen verletzt worden. Raketen schlugen in Militäreinrichtungen am Rande der Großstadt Kiew, sagt Oleksiy Kuleba, Gouverneur der Region, auf dem Messenger-Dienst Telegram. Mehr als zehn russische Raketen schlugen auch in der Region Tschernihiw nordöstlich von Kiew ein, wie der dortige Gouverneur dem ukrainischen Fernsehen mitteilt. Wie Kiew ist auch Tschernihiw seit Wochen nicht mehr angegriffen worden.

00:01 Uhr | Strengere Regeln für Gasspeicher-Füllstände in Kraft

In Deutschland gelten ab sofort strengere Auflagen für die Füllstände der Erdgasspeicher. Die entsprechende Verordnung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Sie schreibt vor, dass die Speicher zum Stichtag 1. September zu drei Vierteln gefüllt sein müssen. Zum 1. Oktober sind dann 85 Prozent vorgeschrieben, zum 1. November 95 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, die Bundesregierung tue alles, um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. In den vergangenen Monaten sei man deutlich vorangekommen. Dennoch bleibe die Lage angespannt.