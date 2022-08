Eine bewaffnete Gruppe namens "Nationale Republikanische Armee" hat sich in einem Video zu dem Sprengstoffanschlag auf ein Auto nahe Moskau, bei dem die Tochter des rechtsnationalen Ideologen Alexander Dugin getötet wurde, bekannt. Der ehemalige russische Politiker Ilja Wladimirowitsch Ponomarjow veröffentlichte das Bekenner-Video auf seinem Youtube-Kanal.



Der Anschlag sei ein Racheakt gewesen für den Tod von 50 ukrainischen Asow-Kämpfern, die vor wenigen Wochen in einem Kriegsgefangenenlager im besetzten Teil der Ukraine mutmaßlich in die Luft gesprengt wurden, erklärt die russische Partisanengruppe in dem Video. Zuerst berichtete der Deutschlandfunk zu dem Video.