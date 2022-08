Erdogan erklärte, er glaube, dass das Treffen "eine ganz neue Seite in den türkisch-russischen Beziehungen aufschlagen wird". Erdogan will mit Putin nicht nur über die Ukraine, sondern auch über Syrien sprechen. Ankara will dort eine erneute Militäroperation gegen kurdische Kämpfer starten. Der Kreml lehnt das ab. Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag noch einmal, man dürfe keine Maßnahmen zuzulassen, die zu einer Destabilisierung der Situation in Syrien führen könnten.

10:56 Uhr | Deutsche Post stellt nationales Geschäft in Russland ein

Der Logistikkonzern Deutsche Post wird sein nationales Geschäft in Russland nicht fortführen. Man habe diese Entscheidung bereits vergangene Woche getroffen, sagte Konzernchef Frank Appel in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalszahlen am Freitag in Bonn.