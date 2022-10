Dicker Qualm steigt von einem brennenden Zug auf der Brücke bei Kertsch auf. Bildrechte: IMAGO/Alyona Popova

Auf der Bahnbrücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist am Samstagmorgen Feuer ausgebrochen. Es soll mehrere Explosionen gegeben haben. Das berichten russische Behörden. Es brannte dem Anschein nach ein Waggon mit Treibstoff, wie auf in russischen und ukrainischen Medien verbreiteten Bildern und Fotos am Samstag zu sehen war. Die Fahrbahn auf dem Straßenteil war demnach auch massiv beschädigt.



Es war den Behörden zufolge auf der Krim unklar, was genau passiert war. Der Verkehr wurde eingestellt. Geprüft werde eine Fährverbindung, teilte die Regierung in Simferopol mit. Es gab demnach ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten oder Toten.