Das Bundesamt für Strahlenschutz hat auf beträchtliche Gefahren für Russland hingewiesen, sollte das besetzte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja in Kampfhandlungen verwickelt werden. Der Leiter der Abteilung "Radiologischer Notfallschutz", Florian Gering, sagte MDR AKTUELL, in solch einem Fall ginge von dem Kraftwerk eine beträchtliche Gefahr aus. Sie sei aber für Russland ungleich größer als für Deutschland. Aufgrund der großen Entfernung und der vorherrschenden Windrichtung meist nach Osten wären die radiologischen Auswirkungen hierzulande deutlich beschränkter. Von der russischen Grenze sei Saporischschja aber nur etwas mehr als einhundert Kilometer entfernt. Zudem liege es in der vorherrschenden Windrichtung.



Russland könne eigentlich kein Interesse daran haben, dort einen schweren Unfall zu provozieren, sagte Gering. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte die Lage in dem besetzten Kernkraftwerk als äußerst unbeständig und fragil bezeichnet.