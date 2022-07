13:31 Uhr | Söder will Süd-MP-Konferenz zum Thema Energie

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will eine eigene Süd-Ministerpräsidentenkonferenz mit Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg ins Leben rufen. Söder erklärte, das Ziel solle sein, die Energieversorgung in den südlichen Bundesländern während der Energiekrise sicherzustellen. Bayern sei als stark industrialisiertes Bundesland besonders von der drohenden Gasknappheit betroffen. Es sei absehbar, dass Planungen des Bundes vor allem die nördlicheren Bundesländer begünstigen sollten. So seien in den Vorplanungen für ein deutsches Wasserstoffnetz südliche Anschlüsse gestrichen worden.

12:45 Uhr | Moskau: Angriffe auf Raketen- und Waffendepots

Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Ukraine acht Raketen- und Waffendepots zerstört. Die Depots hätten sich in der Region Mykolaiw in der Südukraine und in der Region Donezk im Osten befunden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Ukraine hatte zuvor erklärt, dass der Süden des Landes angegriffen worden sei, unter anderem der Schwarzmeerhafen von Mykolaiw.

Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden nach ukrainischen Angaben mehrere Zivilisten getötet. Die Toten habe es in den Ortschaften Krasnohoriwka, Marjinka und Soledar gegeben. Auch in dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Teil des Gebiets Donezk soll ein Zivilist in der Stadt Horliwka getötet worden sein. In der Region seien zudem fünf Menschen verletzt worden, hieß es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Ukrainische Truppen hätten insbesondere den Großraum Donezk beschossen.

Update 12:37 Uhr | EU bringt Gasnotfallplan auf den Weg

Die EU-Staaten haben das Beschlussverfahren für einen Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums auf den Weg gebracht. Bei einem Sondertreffen der für Energie zuständigen Minister kam am Dienstag in Brüssel die notwendige Mehrheit für den Schritt zusammen, wie die tschechische EU-Ratspräsidentschaft bestätigte. Nach Angaben des luxemburgischen Energieministers Claude Turmes stimmte Ungarn als einziges Mitgliedsland gegen den Kompromiss. Der Plan soll vor allem die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten.

Ausnahmeregelungen sollen zum Beispiel vorsehen, dass Länder wie Zypern, Malta und Irland nicht zum Gassparen verpflichtet werden sollten, solange sie nicht direkt mit dem Gasverbundnetz eines anderen Mitgliedstaats verbunden sind. Bei anderen Staaten sollen zum Beispiel Anstrengungen zur Einspeicherung von Gas, eine drohende Stromkrise und der Verbrauch von Gas als Rohstoff etwa zur Erzeugung von Düngemitteln die verpflichtende Einsparmenge reduzieren können.