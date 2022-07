Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: EU offenbar einig über Gas-Notfallplan

In Brüssel kommen am heutigen Dienstag die Energieminister zusammen, um zu beraten, wie die Gas-Versorgung im kommenden Winter gesichert werden kann. Laut der Deutschen Presse-Agentur haben sie sich bereits auf einen Notfallplan geeinigt. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und seine Folgen im Newsblog.