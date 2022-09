Die ukrainische Armee hat am Morgen einen weiteren Angriff auf einen russischen Kommandoposten gemeldet. Dabei seien militärische Ausrüstung getroffen und ein mobiles Radarsystem zerstört worden. Ein genauer Ort wurde zunächst nicht genannt. Außerdem berichtet die ukrainische Armee, dass sie zwei russische Angriffe im Donbass abgewehrt habe.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat der Ukraine weitere Finanzhilfen im Umfang von 200 Millionen Euro zugesagt. Das Geld solle vor allem in ein Programm der ukrainischen Regierung zur Unterstützung von Vertriebenen im Inland fließen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Die nötigen Sozialleistungen kann der ukrainische Staat in der aktuellen Situation nicht ohne unsere Unterstützung leisten." Sie wolle darüber heute auch mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal bei dessen Besuch in Berlin sprechen.