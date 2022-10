US-Präsident Joe Biden hat die derzeitige Lage im Konflikt mit Russland mit der Kuba-Krise von 1962 verglichen. "Zum ersten Mal seit der Kuba-Krise haben wir es mit einer direkten Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen zu tun, wenn sich die Situation tatsächlich so weiter entwickelt wie bisher", sagte Biden in einer Rede in New York. Seit Kennedy und der Kuba-Krise habe die Welt die Aussicht auf eine mögliche katastrophale Auseinandersetzung nicht wieder erlebt. Biden sagte weiter, er denke nicht, dass es möglich ist, taktische Atomwaffen einzusetzen, ohne dass es am Ende "ein Armageddon, eine Katastrophe" gibt. Die USA versuchten herauszufinden, "wie Putin aus dieser Situation herauskommt", ohne sein Gesicht und seine Macht in Russland zu verlieren.



Die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba hatte 1962 zu einer Auseinandersetzung zwischen den Regierungen in Moskau und in Washington geführt. Beide Seiten standen kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen.