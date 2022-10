Die Ukraine macht Druck auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ( IKRK ), sich stärker um ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft zu kümmern. Bei einer Videoschalte gab der Chef des Kiewer Präsidialamtes, Andrij Jermak, dem IKRK eine Frist von drei Tagen, das russische Gefangenenlager Oleniwka bei Donezk zu besuchen. In dem Lager würden seit Mai ukrainische Soldaten gefangen gehalten, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. "Wir können nicht noch mehr Zeit vergeuden. Menschenleben stehen auf dem Spiel."

Die ostukrainische Großstadt ist nach Angaben von regionialen Behörden am Abend von russischen Raketen getroffen worden. Der Bürgermeister berichtete von mindestens zwei Einschlägen. Teilweise sei in der Stadt der Strom ausgefallen. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Zuvor hatten russische Behörden die Ukraine beschuldigt, ein Wohnhaus in der Stadt Belgorod bombardiert zu haben. Später soll in der Region an der Grenze zur Ukraine ein Munitionsdepot explodiert sein.