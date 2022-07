Im Konflikt um Russlands Getreideblockade im Schwarzen Meer ist am Donnerstagabend eine Einigung erzielt worden. Nach wochenlangen Verhandlungen verständigten sich Vertreter aus Russland, der Ukraine, der UN und der Türkei auf die Ausfuhrmodalitäten. Laut türkischer Regierung soll das Abkommen an diesem Freitag in Istanbul unterzeichnet werden. UN-Generalsekretär António Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werden anwesend sein, heißt es weiter. Details wurden nicht genannt. Guterres war am Donnerstag extra in die Türkei gereist, um weiter zu vermitteln.