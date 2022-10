Außenministerin Annalena Baerbock sieht derzeit keine Chance für Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das Verhandlungsangebot des russischen Präsidenten Wladimir Putins an Kiew laute in etwa: Wir rauben euer Land, unterwerfen eure Bürgerinnen und Bürger, und ihr dürft das dann unterschreiben, sagte die Grünen-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das ist das Gegenteil von Frieden. Das ist Terror und Unfreiheit."

Die ukrainische Armee rückt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter gegen die russischen Streitkräfte vor. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, die ukrainischen Truppen hätten weitere Städte in etlichen Gebieten zurückerobert. Details nannte er nicht. Selenskyj kündigte jedoch die Auszahlung von Renten und Sozialleistungen in den wiedergewonnenen Terrotorien an.

Nach der Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Lyman im Osten der Ukraine, gelang den ukrainischen Streitkräften gestern offenbar ein Durchbruch an der Südfront. Die Truppen rückten nach russischen Angaben am Montag an der Frontlinie im Gebiet des Flusses Dnipro in der Region Cherson vor. Das Gebiet liegt zwischen den Städten Cherson und Saporischschja, deren Regionen Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag für annektiert erklärt hat. Tausenden russischen Soldaten drohen von den Nachschublinien abgeschnitten zu werden.