Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Morgen zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichteten Bürgermeister Witali Klitschko und sowie Korrespondenten mehrerer Nachrichtenagenturen. Auf Videos in Online-Netzwerken waren große Rauchwolken zu sehen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah in der Innenstadt mehrere Krankenwagen, die zum Ort der Explosionen fuhren. Vorher hatten Sirenen vor Luftangriffen gewarnt.