UN-Generalsekretär António Guterres hat jegliche Angriffe auf Atomanlagen als "selbstmörderisch" verurteilt. Gutteres sagte bei einem Besuch in Tokio, er hoffe, dass die Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja aufhörten und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA Zutritt zu dem Kraftwerk erhalte.

UN-Generalsekretär Guterres: "Angriffe auf Atomanlagen sind selbstmörderisch." Bildrechte: IMAGO / Kyodo News

IAEA-Generalsekretär Rafael Grossi hatte am Wochenende vor einer "sehr realen Gefahr einer Atomkatastrophe" gewarnt, nachdem das von Russland kontrollierte AKW Saporischschja beschossen worden war. Teile der Atomanlage wurden dem Betreiber zufolge bei dem Angriff "erheblich beschädigt", ein Reaktor wurde heruntergefahren. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Beschuss verantwortlich.



Bei einem radioaktiven Zwischenfall wäre Russland allerdings am schwersten betroffen. Der Leiter der Abteilung "Radiologischer Notfallschutz" des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz, Florian Gering, sagte dazu am Freitag MDR AKTUELL, die radiologischen Gefahren würden aufgrund der vorherrschenden Windrichtung vor allem für russisches Gebiet bestehen.