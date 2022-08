Die Total-Raffinerie in Leuna hat den Bezug von russischem Öl deutlich reduziert. Der Geschäftsführer der Total Energies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Thomas Behrends, sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", man habe im April mit der Umstellung begonnen. Inzwischen komme das Öl zu etwa 50 Prozent nicht aus Russland. Man beziehe das Öl jetzt "teils aus der Nordsee und auch aus dem Persischen Golf über den Danziger Hafen". Ziel sei es, bis Jahresende komplett ohne russische Rohöle auszukommen.



Die Raffinerie in Leuna versorgt 1.300 Tankstellen aller Marken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kraftstoff. In der Industrieanlage werden nach eigenen Angaben jährlich bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl, Methanol, Flugkraftstoffe und viele weitere Produkte verarbeitet. Der französische Mutterkonzern Total hatte im März mit Blick auf den Ukraine-Krieg beschlossen, mit Ablauf des Jahres kein russisches Erdöl mehr kaufen zu wollen.