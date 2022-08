Nach dem russischen Beschuss eines Personenzugs in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mindestens 22 gestiegen. Mehr als 50 Menschen wurden nach ersten Angaben verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Mittwochabend, fünf Tote seien aus einem Auto an den Bahngleisen geborgen worden. Die Rakete war am Bahnhof des Ortes Tschaplyne des zentralukrainischen Gebietes Dnipropetrowsk eingeschlagen.